الشنطي لصدى؛ مجلس النواب هو صاحب الاختصاص والرأي في استمرارنا بالعمل وليس خالد ضو

كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس “سليمان الشنطي” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أنه ليس من اختصاصات وكيل هيئة الرقابة “خالد ضو” مراسلته بخصوص تحديد فترة إنهاء عمله وغيرها من الإجراءات الخاصة برئيس الهيئة ، مضيفاً أنه تعدي صارخ على اختصاصات مجلس النواب صاحب الشأن والذي قام بتكليف رئيس الهيئة ووكيلها .

وأشار الشنطي إلى مراسلة مجلس النواب له وتحديداً رئيسه باستمراره للعمل مع دعمهم له ، مع إشارته إلى الجهود التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية وزياراتها المدة الماضية واهتمامها بإختصاصاتها.

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