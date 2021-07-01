خاص: المركزي يرسل 80 مليون إلى المنطقة الشرقية ..ويفصح عن توزيعاتها

قال مصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار الخطة الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي طرابلس لدعم أرصدة الخزائن بالمصارف التجارية بالمنطقة الشرقية وصلت قبل لحظات شحنة سيولة إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي قادمة من طرابلس بقيمة 80 مليون دينار لدعم فروع مصرف الجمهورية بقيمة 60 مليون ، والتجاري الوطني بقيمة 20 مليون وبما يمكن هذه المصارف من رفع سقف السحب إلى مستوى يتجاوز 3000 الاف دينار .

ويؤكد المصرف المركزي بأن كافة فروع المصارف لديها مخزون من السيولة تغطي احتياجات المواطنين .

ويكرر المصرف دعوته إلى المصارف التجارية خصوصاً مصرف الوحدة لاستلام شحنات سيولة تكفي احتياجات زبائنه وتمكن من رفع سقف السحب ولا يوجد سقف للمصارف فالمصرف المركزي على استعداد لتلبية كافة الاحتياجات .

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