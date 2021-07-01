وكيل وزارة النفط والغاز يلتقي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بدولة الامارات

أبوظبي 01 يوليو 2021 (وال) – التقى وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج رفعت العبار الذي يزور دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد من القطاع، الخميس، بوزير الدولة – عضو مجلس الوزراء الإماراتي سلطان أحمد الجابر بصفته الرئيس التنفيذي لشركة (أدنوك).

وتناول الاجتماع تعزيز التعاون بين الشركات الإماراتية الكبرى والمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها بالتنسيق مع وزارة النفط والغاز في مختلف مجالات الاستكشاف والإنتاج، وإعادة البنية التحتية للحقول والموانئ النفطية واستخدام التقنيات الحديثة في تطوير قطاع النفط والغاز الليبي.

من جانبه رحب الوزير الجابر بالوكيل والوفد المرافق له، وأثنى على المجهودات المبذولة من قبله وعلى العاملين بقطاع النفط في ليبيا وما يقومون به من عمل للمحافظة على معدلات الإنتاج، موضحا بأنه سيقوم بتقديم كامل الدعم لتطوير قطاع النفط والغاز.

وحضر الاجتماع كل من السيد أبو القاسم الشيباني شنقير عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، والسيد ياسر المزروعي – المدير تنفيذي للاستكشاف والإنتاج بشركة ادنوك، والسيد بخيت الكثيري – المدير التنفيذي لوحدة الصناعات الإماراتية بشركة مبادلة للاستثمار.

ويأتي هذا الاجتماع اختتاما لزيارة الوفد للإمارات، حيث أكد العبار أن النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في مجال الاستكشاف والتطوير بغرض زيادة إنتاج النفط والغاز الداعم الرئيسي للاقتصاد الوطني كان المحور الأهم في ختام زيارتنا لدولة الامارات العربية.

وقال “من أولويات حكومة الوحدة الوطنية دعم قطاع النفط والغاز والاستثمار الأمثل فيه بغية زيادة إنتاج ليبيا من النفط والغاز في السنوات القادمة لدعم الاقتصاد الوطني والبرامج التنموية المختلفة”.(وال – أبو ظبي)

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