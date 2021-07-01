محمد عون: سنخاطب مؤسسة النفط للشروع في توطين محطة تحلية لمياه البحر بطبرق

عقد وزير النفط والغاز محمد عون اليوم الخميس اجتماعا مع وزير الموارد المائية طارق بوفليقة الذي تحدث عن مساعي وزارته لتنفيذ الكثير من المشروعات الخدمية التي تقابل أبسط حقوق المواطن ،ومنها عزم الوزارة على توطين محطة تحلية مياه البحر لصالح مدينة طبرق، داعياً وزارة النفط والغاز للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع وفق برامج المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق الشركات النفطية المجاور نشاطها للمدينة، مثل شركتي الخليج العربي للنفط و البريقة لتسويق النفط.

وبدوره أكد عون على أن الوزارة ستخاطب المؤسسة الوطنية للنفط من أجل الشروع في تقديم كل مساعدة للإسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.

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