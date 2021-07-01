اقتصاد

خاص.. تسمية القنصل مديراً عاماً مؤقتاً للخارجي

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على قرار لجنة الإدارة المؤقتة بالمصرف الليبي الخارجي ، الذي يقضي بتكليف خالد القنصل مديراً عاماً مؤقتاً للخارجي .

الجدير بالذكر أن المدير العام السابق أكرم القريو قد قام بتقديم استقالته إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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