خاص.. تسمية القنصل مديراً عاماً مؤقتاً للخارجي

تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على قرار لجنة الإدارة المؤقتة بالمصرف الليبي الخارجي ، الذي يقضي بتكليف خالد القنصل مديراً عاماً مؤقتاً للخارجي .

الجدير بالذكر أن المدير العام السابق أكرم القريو قد قام بتقديم استقالته إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي .

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