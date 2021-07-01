وزير النفط والغاز يؤكد حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز أوجه التعاون مع مالطا

طرابلس 01 يوليو 2021م (وال) ـ أكد وزير النفط والغاز محمد عون حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز أوجه ‏التعاون مع مالطا في كافة المجالات، خاصة المتعلّقة بقطاع النفط والغاز.‏

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمقر الوزارة بطرابلس وزير المالية والعمل المالطي كلايد كروانا.

وأشاد وزير النفط خلال اللقاء بدور دولة مالطا الإيجابي في تعزيز العلاقات الليبية المالطية.

من جانبه، أكد الوزير المالطي على تعزيز الشراكة في قطاع النفط مع ليبيا، معربا عن حرص بلاده على تطوير ‏مجالات التعاون المختلفة بين البلدين الصديقين، والسعي لإيجاد توافق في ملفات التعاون المتعلقة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. (وال – طرابلس)

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