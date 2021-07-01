بوجناح يبحث مع وزير الصناعة والمعادن خطط الوزارة التنموية

طرابلس 01 يوليو 2021 (وال)- استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان بوجناح الخميس في مكتبه، وزير الصناعة والمعادن السيد أحمد أبوهيسه.

استعرض الاجتماع الخطط المزمع تنفيذها المدة القادمة من قبل الوزارة وسبل استحداث مشاريع تنهض بالنمو الاقتصادي للبلاد.

من جانبه أكد بوجناح أن الصناعة تظل رافدا أساسياً للنشاط الاقتصادي في ليبيا.

كما تعهد بأن حكومة الوحدة الوطنية ستضع خطة لإنشاء العديد من المشاريع مستقبلاً، والتي بدورها تسهم في إنعاش الاقتصاد والصناعة الليبية لتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب. (وال – طرابلس)

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