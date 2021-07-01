خاص.. المالية تؤكد صرف مرتبات يوليو قبل العيد ..وتفصح عن موعدها

كشف رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية “عمر بسيسة” لصحيفة صدى الاقتصادية أن مرتبات شهر 7 يوليو ستصرف قبل عيد الأضحى المبارك .
وقال “بسيسة”: بإذن الله المرتبات ستحال إلى مصرف ليبيا المركزي للصرف كأقصى حد بمنتصف الأسبوع القادم .
كشف رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية “عمر بسيسة” لصحيفة صدى الاقتصادية أن مرتبات شهر 7 يوليو ستصرف قبل عيد الأضحى المبارك .
وقال “بسيسة”: بإذن الله المرتبات ستحال إلى مصرف ليبيا المركزي للصرف كأقصى حد بمنتصف الأسبوع القادم .
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