اقتصاد

خاص.. المالية تؤكد صرف مرتبات يوليو قبل العيد ..وتفصح عن موعدها

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية “عمر بسيسة” لصحيفة صدى الاقتصادية أن مرتبات شهر 7 يوليو ستصرف قبل عيد الأضحى المبارك .

وقال “بسيسة”: بإذن الله المرتبات ستحال إلى مصرف ليبيا المركزي للصرف كأقصى حد بمنتصف الأسبوع القادم .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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