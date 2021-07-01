النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يلتقي وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية

بنغازي 01 يوليو 2021 (وال) – التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطيه القطراني اليوم الخميس بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية فاخر بوفرنة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع، وفي المقدمة ما يتصل بخطة الحكومة بمختلف وزاراتها وجهاتها المؤسسية، وكذلك خطة عمل مجلس الوزراء للعام الجاري وأولويات مواضيعها المتسقة مع الخطة المرحلية وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي المزمع تنفيذه نهاية العام الجاري.

وأوضح وزير التخطيط بأن الحكومة تعمل وفق الأولويات بما يتماشى مع الوضع الراهن وفي شتى المجالات الاقتصادية والإنمائية.

ومن جهته أثنى النائب الأول على كل الجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط طبقا لما لديها من اختصاصات في التشريعات النافذة.(وال – بنغازي)

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