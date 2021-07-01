الدوريات الأمنية تباشر مهامها في تأمين وحماية اعمال الهدم للمباني المخالفة في مجرى وادي كعام الزراعي

طرابلس 01 يوليو 2021 (وال)- باشرت الدوريات الامنية التابعة لمديرية أمن الخمس من شرطة النجدة والقوة الأمنية المشتركة والشرطة الزراعية بعملية تأمين وحماية أعمال الهدم والإزالة لكل المباني المخالفة والواقعة في مجرى وادي كعام الزراعي.

وقالت وزارة الداخلية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية إن هذه الحملة تأتي بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع ضم مدراء أمن ” الخمس – زليتن – مصراته ” بالتعاون مع شركة الخدمات العامة لتنفيذ قرار النائب العام بخصوص إخلاء الأراضي العائدة لمشروع وادي كعام من الشواغل وإزالة المباني التي تم بنائها بشكل غير قانوني ومخلفات البناء التي تعيق مجرى وادي كعام. (وال-طرابلس).

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