الوطنية للنفط تطلع على سير العمل وتطوير مصحة النفط

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الخميس بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، بحضور العديد من الشخصيات.

تناول الاجتماع مناقشة سير العمل بالمصحة وخطط المصحة لتوسيع نشاطها ، كما تم مناقشة آخر المستجدات لمراحل مشروع تطوير مصحة النفط ونسبة الانجاز والخطط المستقبلية لتطوير المرافق الصحية التابعة للمؤسسة بجميع مواقعها، كما تم عرض الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للتمكّن من إنجاز هذا المشروع في الوقت المحدّد.

وأكد صنع الله على ضرورة الإسراع في انجاز هذا المشروع الحيوي، مشيراً بأن المؤسسة لا تألو جهدًا في تطوير القطاع الصحي التابع لها بكل مواقعها وتزويده بكل احتياجاته من الكوادر الطبية والتقنيات الحديثة، لتقديم أفضل رعاية صحية لكل العاملين في قطاع النفط والغاز و اسرهم لتخفيف الضغط على قطاع الصحة الليبي.

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