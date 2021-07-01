اقتصاد

 وزير الصناعة والمعادن يجتمع مع شركة تركية متخصصة في إنشاء مصانع الحديد والصلب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 01 يوليو 2021 (وال)- اجتمع وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسه اليوم الخميس بمقر ديوان الوزارة مع شركة BLC Defence industry التركية المتخصصة في إنشاء مصانع الحديد والصلب.

وبحث الوزير مع الشركة التركية سبل وفرص التعاون بين الوزارة والشركة في مجالات الاستثمار وخاصة فيما يخص انشاء مصانع لتصنيع وإعادة تصنيع الحديد والصلب.

من جهتها أبدت الشركة استعدادها لتقديم عرض مفصل عن المجالات التي يمكن الاستفادة منها في قطاع الصناعة والمعادن بدولة ليبيا.(وال – طرابلس)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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