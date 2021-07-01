المواصلات تناقش مع وفداً من دولة مالطا كيفية الوقوف على جاهزية المطارات الليبية لاستقبال الرحلات الدولية

اجتمع وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي “خالد السويسي” مع وفداً من دولة مالطا يترأسه وزير المالية والوفد المرافق له خلال زيارة إلى مطار معيتقة الدولي .

تناول الاجتماع مناقشة والوقوف على جاهزية المطارات الليبية لاستقبال الرحلات الدولية من وإلى مالطا، كما اتفق الطرفان على استئناف الرحلات الجوية بعد استكمال الترتيبات الأمنية والتنفيذية وفقاً للقوانين المعمول بها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح مجال بحري بين مالطا ومصراتة المدة القادمة.

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