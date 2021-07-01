وزارة الشباب تتابع المشاريع المشتركة مع الوكالة الألمانية GIZ

اجتمعت وكيلة وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير بحكومة الوحدة الوطنية “رندة غريب” مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz، ومدير مشروع الشباب بالوكالة “مرتضى امامي” مدير الشؤون الإدارية والمالية “تينوس ستيدي” .

تناول الاجتماع مناقشة المشاريع التي تم إنجازها من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بناءً على الاتفاقية الموقعة بين الوكالة وقطاع الشباب سابقاً، والتي من بينها إنشاء مراكز شبابية بعدد من البلديات ومتابعة المشاريع المتوقفة منها والعمل على تسهيل عملية الإنجاز لهذه المراكز خلال العام الجاري.

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