فريق مشروع سايبر ليبيا يعقد اجتماعاً بالمركزي..تعرف على تفاصيله

كشف مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية عقد فريق مشروع سايبر ليبيا cyber Libya يوم الأربعاء 30 يوليو اجتماعاً بمقر مصرف ليبيا المركزي حضرته كافة المؤسسات الشريكة في المشروع.

وقد ناقش الممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي ووزارة العدل والهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية والهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق والهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات وشبكة ليبيا للتجارة، الجدول الزمني للمشروع وأطر التعاون بين فريق المشروع و لجنة الأمم المتحدة(الاسكوا) التي أبدت ترحيبها ودعمها للمشروع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية