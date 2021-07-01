تنفيذ أوامر النائب العام تنفيذ الأمر الصادر بإخلاء مساحة الأرض التي تم غزوها بمشروع وادي كعام

طرابلس 01 يوليو 2021 (وال)- بصدد تنفيذ تعليمات النائب العام الموجهة للجهات الضبطية التي تضمنت طلب تنفيذ الأمر الصادر بإخلاء مساحة الأرض التي تم غزوها بمشروع وادي كعام من الشواغل والأشخاص المتواجدين بها دون سند يجيز لهم ذلك مع إزالة آثار فعل التعدي ؛ وأظهرها البناء الذي أدى إلى سد مجرى الوادي المذكور ، قامت عناصر قوة العمليات الأمنية المشتركة وجهاز الشرطة الزراعية ومديرية أمن زليتين ومديرية أمن الخمس بتاريخ اليوم الخميس بتنفيذ أمر الإخلاء وتسليم مساحة الأرض المعتدى عليها لوزارة الزراعة ؛ وقد قامت الإدارة المختصة بالوزارة بإجراء شؤونها المتصلة بوضع حدود أرض المشروع ووضعت العلامات الدالة عليها ؛ كما قامت شركة الخدمات العامة طرابلس بتقديم يد العون والمساعدة للجهات المذكورة عبر قيامها بإزالة البناء الذي تم تشيده بمشروع وادي كعام بالمخالفة وإزاحة مخلفات البناء عن مجراه.

هذا وقد ثمن النائب العام مجهودات عناصر الجهات المشار إليها بمعرض هذا البيان وحرصهم على الاستجابة لتنفيذ الأوامر القضائية وإنفاذ القانون رغم الصعوبات القائمة. (وال- طرابلس)

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