لعدم توافر الشروط الصحية .. الحرس البلدي بنغازي يغلق أحد مذابح الدجاج

بنغازي 01 يوليو 2021 (وال) -أغلقت عناصر غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي اليوم الخميس، أحد مذابح الدواجن “الرياشة” بالمدينة، وذلك لعدم توافر الشروط الصحية والفنية داخلها.
وبحسب تصريح رئيس وحدة التحقيق للغرفة، حسين الشريف، لوكالة الأنباء الليبية قال ” أن الرياشة غير مطابقة للشروط الفنية والصحية، حيث أنها غير ملائمة لإجراء عمليات ذبح الدواجن، لانعدام النظافة داخلها”.
وأضاف “أن أستخدام الرياشة لإيواء العمالة الوافدة بدون توفر الإجراءات القانونية والصحية خاصتهم.
وأكد “الشريف” في تصريحه، أن تم قفل المذبح، وإيقاف المسؤول عنه على ذمة التحقيق، وذلك لمزاولة نشاطه بدون ترخيص، ولوجود تجاوزات قانونية وفنية.(وال- بنغازي) م ص
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