لعدم توافر الشروط الصحية .. الحرس البلدي بنغازي يغلق أحد مذابح الدجاج

بنغازي 01 يوليو 2021 (وال) -أغلقت عناصر غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي اليوم الخميس، أحد مذابح الدواجن “الرياشة” بالمدينة، وذلك لعدم توافر الشروط الصحية والفنية داخلها.

وبحسب تصريح رئيس وحدة التحقيق للغرفة، حسين الشريف، لوكالة الأنباء الليبية قال ” أن الرياشة غير مطابقة للشروط الفنية والصحية، حيث أنها غير ملائمة لإجراء عمليات ذبح الدواجن، لانعدام النظافة داخلها”.

وأضاف “أن أستخدام الرياشة لإيواء العمالة الوافدة بدون توفر الإجراءات القانونية والصحية خاصتهم.

وأكد “الشريف” في تصريحه، أن تم قفل المذبح، وإيقاف المسؤول عنه على ذمة التحقيق، وذلك لمزاولة نشاطه بدون ترخيص، ولوجود تجاوزات قانونية وفنية.(وال- بنغازي) م ص

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