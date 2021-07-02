احتفالية بمجمع المحاكم والنيابات بطرابلس بمناسبة افتتاح مكتبة المحكمة

أقيمت احتفالية بمجمع المحاكم والنيابات بطرابلس،بإستضافة ابراهيم عاشور رئيس محكمة استئناف طرابلس، وادارة د. طه بعرة – عضو الهيئات القضائية، وبحضور محمد الحافي – رئيس المجلس الاعلى للقضاء، ونائبه مفتاح القوي – رئيس ادارة التفتيش على الهيئات القضائية، وحليمة ابراهيم- وزير العدل، وعدد من أعضاء مجلس القضاء والمحامي العام طرابلس والقانونيين من مختلف المجالات.

تناولت الاحتفالية افتتاح مكتبة المحكمة التي ضمن عدداً لا بأس به من المصادر القانونية والمراجع المتخصصة التي يقتضيها العمل القضائي، لتيسير عمل أعضاء الهيئات القضائية وجميع المهتمين بالشأن القانوني، والجدير بالذكر أنها ضمت كتباً نادرة جداً وعدد من تبرعات ورثة المستشارون .

كمت تم تكريم المستشارون المتقاعدون وكذلك الموظفون المتقاعدون والموظفون الذين اسهموا في تأسيس المكتبة.

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