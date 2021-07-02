أخر أسعار العملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 2 يوليو 2021

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 2 يوليو 2021م، خلال اخر تحديث للأسعار القيم الآتية:

الدولار الامريكي 5.07 دينار

الدولار حوالة تركيا =5.10 دينار ليبي

الدولار حوالة دبي =5.09 دينار ليبي

الدولار بشيك التجارة والتنمية = 5.92 دينار

الدولار بشيك الوحدة =5.91 دينار

الدولار بشيك التجاري الوطني =5.53

الدولار بشيك الجمهورية =5.12 دينار

اليورو= 5.87 دينار ليبي

الباوند =6.95 دينار ليبي

الليرة التركية = 0.59 دينار ليبي

الجنية المصري = 0.30 دينار ليبي

الدينار التونسي = 1.83 دينار ليبي

وفيما يلي اخر اسعار الذهب اليوم في ليبيا، سعر جرام الذهب عيار اسعار الذهب اليوم 18و21 و22 و24 .

الذهب الكسر عيار 18 بـ 208 دينار ليبي

الذهب الكسر عيار 21 ب242 دينار

الذهب الكسر عيار 22 ب252.5 دينار

الذهب الكسر عيار 24 ب277 دينار.

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