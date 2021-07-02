صنع الله : لن نتوال عن تطوير القطاع الصحي التابع لمؤسسة النفط

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اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بالمقر الرئيسي للمؤسسة، بحضور عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية بالمؤسسة العماري محمد، برئيس وأعضاء لجنة الإدارة بمصحة النفط خالد عثمان، الدكتور الصادق المجراب، محمد أبو عزة، ومدير عام مصحة النفط أمينة معكاف، كما حضر عن جانب المؤسسة مدير عام القانونية المكلف مصطفى جمعة.

وخصص الاجتماع الذي عقد أمس الخميس، لمناقشة سير العمل بالمصحة ومناقشة خطط المصحة لتوسيع نشاطها، كما تم مناقشة آخر المستجدات لمراحل مشروع تطوير مصحة النفط ونسبة الإنجاز، والخطط المستقبلية لتطوير المرافق الصحية التابعة للمؤسسة بجميع مواقعها.

كما تم عرض الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للتمكن من إنجاز هذا المشروع في الوقت المحدّد، بحسب البيان.

وفي هذا الصدد، وشدد المهندس مصطفى صنع الله، على ضرورة الإسراع في إنجاز هذا المشروع الحيوي، مشيراً إلى أن المؤسسة لا تألو جهدًا في تطوير القطاع الصحي التابع لها بكل مواقعها، وتزويده بكل احتياجاته من الكوادر الطبية والتقنيات الحديثة، لتقديم أفضل رعاية صحية لكل العاملين في قطاع النفط والغاز وأسرهم لتخفيف الضغط على قطاع الصحة الليبي .