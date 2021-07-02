الصور يجتمع مع محامي عام دائرة محكمة إستئناف مصراتة لحلحلة المشاكل التي تعيق عمل النيابة العامة

اجتمع النائب العام الصديق الصور يوم أمس الخميس مع محامي عام دائرة محكمة إستئناف مصراتة ، ووكلاء النيابة العامة بدائرة مكتب المحامى العام ، ورؤساء ووكلاء النيابة العامة بدائرة اختصاص النيابات الابتدائية ، سرت ، بني وليد وغرب وشرق مصراتة.

هذا وقد استعرض الأعضاء خلال حديثهم مع النائب العام كل المشاكل التي تعيق عمل النيابة العامة وأهمها، تدني مستوى الالتزام بتنفيذ قرارات وأوامر وتعليمات النيابة العامة لافتقاد الجهات الضبطية للامكانيات المادية التي تمكنها من العمل ، وافتقار الكادر البشري المعني بأعمال الاستدلال للتدريب والتأهيل .

بالإضافة إلى عدم توافر المعايير الدنيا لمعاملة النزلاء في بعض مؤسسات الإصلاح والتأهيل ، وقيام الاشكالات الإدارية التي تعتري أعمال الملاحقة عند مغادرة الجناة للبلاد، كما عرج الأعضاء على نقص الإمكانيات اللازمة للرفع من مستوى عمل النيابة العامة مع غياب البرامج والخطط التدريبية التي ترفع من مستوى المعرفة لديهم .

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