“بسيسة” يرد على تأخر بعض الجهات بصرف مرتبات الشهرين السابقين..ويعلن موعد يوليو ..ويشير إلى توقيت صرف الزيادة

رد رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية “عمر بسيسة” على تساؤلات عن التأخير في إجراءات مرتبات شهري خمسة وستة حيث قال أن وزارة المالية وإداراتها قد أحالت المرتبات إلى كل القطاعات منذ وقت طويل وقد نوهنا عنه في حينه .

وتابع بالقول: على الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة التكاثف والتعاون في تنفيذ مرتبات الأشهر السابقة ( 6/5 ) في أسرع وقت و الاستعداد لتجهيز حوافظ مرتبات شهر 7 يوليو بنفس بيانات مرتب شهر 6 دون متغيرات .

وأفاد بسيسة قائلاً: بأن الوزارة ستحيل أذونات صرف مرتب شهر يوليو 7 إلى مصرف ليبيا المركزي خلال الأيام القادمة حتى يتسنى لكل الجهات تنفيذها في وقت مبكر قبيل عيد الأضحى المبارك .

وأوضح بأن أي زيادة في المرتبات قد صدر لها قرارات مثل زيادة التعليم أو الداخلية أو الزيادة العامة أو أي زيادات أخرى ، لن يتم تنفيذها إلا بعد إعتماد الميزانية ، على أن يتم تضمين قيمة الزيادة المقررة داخلها .

وينطبق ما ذكر على الإفراجات الجديدة .

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