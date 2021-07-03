رفع سقف السحب ووصول 60 مليون دينار للجنوب

تقرير 218

يباشر هذا الأسبوع عدد من المصارف التجارية بتوزيع السيولة النقدية على عملائهم بسقوف سحب مختلفة.

بعد مرور نحو 6 أشهر على تعديل سعر صرف النقد الأجنبي تسجل المصارف التجارية هذه الأيام انفراجة واضحة في ملف السيولة النقدية ما أسهم في عودة الحياة إلى القطاع.

مصرف الوحدة أعلن عن رفع سقوف السحب في كل فروعه ووكالاته وحتى آخر الشهر الجاري إلى ألفي دينار للفرد.

بدورها ستباشر هذا الأسبوع بعض فروع مصرف الجمهورية في توزيع السيولة النقدية، وحددت إدارة الفرع في اجدابيا سقف السحب عند 1500 دينار لكل عميل فيما ستعمل إدارة فرع الميدان على تمكين زبائنها من السحب بسقف 2000 دينار لكل صاحب حساب جارٍ.

وفي وقت سابق أعلنت إدارة مصرف التجارة والتنمية عن بدء توزيع السيولة النقدية على عملاء فروعه بسقف سحب قدره 1000 دينار للفرد.

وكان المصرف المركزي أرسل نهاية الأسبوع الماضي 60 مليون دينار لفروع المصارف في منطقة الجنوب لتمكين العملاء من سحب مدخراتهم قبل حلول عيد الأضحى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية