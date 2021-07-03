أبرزها مناقشة الأوضاع والمؤشرات المالية.. مجلس إدارة التجاري الوطني بطرابلس يعقد اجتماعه الرابع اليوم

أكد مصدر بالمصرف التجاري الوطني لصحيفة صدى الاقتصادية عقد مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني بطرابلس اجتماعه الرابع لعام 2021 ، حيث تضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة القضايا والموضوعات ذات العلاقة بعمل المصرف وإدارته التنفيذية .

حيث استعرض وناقش المجلس الأوضاع والمؤشرات المالية للمصرف والتي أظهرت تمتع المصرف التجاري بموقف مالي قوي وأن كل مؤشراته المالية في وضع ممتاز وأن المصرف مستمر في تحقيق مستوى عالٍ من الارباح .

كما استعرض المجلس بحضور المدير العام والإدارات التنفيذية آخر التطورات والمستجدات وخطة المصرف في توفير السيولة بكافة فروعه ، وحث المجلس الإدارات التنفيذية ببذل المزيد من الجهد لرفع مستوى الخدمات المصرفية بكافة المناطق والفروع ووضع الحلول الممكنة لاستمرار كافة الفروع في العمل بشكل يومي وتقديم خدمة شحن البطاقات وفتح الاعتمادات والسحب والايداع .

وفي ختام اجتماعه تقدم مجلس الادارة بالشكر إلى كافة العاملين بالمصرف على جهودهم وتعاونهم لاستمرار عمل إدارات المصرف بشكل موحد وبتنسيق تام .

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