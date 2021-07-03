أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 3 يوليو 2021

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 3 يوليو 2021م، خلال اخر تحديث للأسعار القيم الآتية:

اسعار الدولار في ليبيا

وبلغ سعر صرف الدولار الامريكي 5.09 دينار ليبي، فيما بلغ سعر الدولار حوالة تركيا 5.12 دينار ليبي، وسعر الدولار حوالة دبي 5.115 دينار ليبي.

سعر الدولار بالشيك المصدق

فيما بلغ سعر صرف الدولار بالشيك من مصرف التجارة والتنمية 5.94 دينار، وسعر صرف الدولار بشيك الوحدة 5.92 دينار، وسعر صرف الدولار بشيك التجاري الوطني 5.53 دينار وسعر الدولار بشيك الجمهورية 5.13 دينار.

اسعار العملات الاجنبية في ليبيا

فيما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدينار الليبي 5.89 دينار ليبي، وسعر صرف الجنية الاسترليني مقابل الدينار الليبي 6.95 دينار، وبلغ سعر صرف الليرة التركية 0.59 دينار ليبي.

اسعار العملات العربية في ليبيا

وسجل سعر صرف الجنية المصري 0.30 دينار ليبي، وبلغ سعر صرف الدينار التونسي 1.83 دينار ليبي.

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