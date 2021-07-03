اسعار الذهب والفضة الكسر والجديد في ليبيا اليوم السبت 3 يوليو 2021

شهدت اسعار الذهب اليوم في ليبيا ارتفاعاً طفيفاً السبت 3 يوليو 2021 وتغييرات طفيفة في اسعار كسر الذهب و الذهب الجديد وفقاً لرصد متخصصن في الاسواق المحلية و السوق الموازي .

اسعار الذهب في ليبيا

وفيما يلي اخر اسعار الذهب اليوم في ليبيا، سعر جرام الذهب عيار اسعار الذهب اليوم 18و21 و22 و24 .

اسعار الذهب الكسر في ليبيا

حيث بلغ سعر الذهب الكسر عيار 18 بـ 209 دينار ليبي، وبلغ سعر الذهب الكسر عيار 21 ب243 دينار، وبلغ سعر الذهب الكسر عيار 22 ب252.5 دينار، وبلغ سعر الذهب الكسر عيار 24 ب278 دينار.

اسعار الذهب الجديد في ليبيا

بينما بلغ سعر الذهب الجديد في ليبيا عيار 18 تراوحت مابين 285 دينار وحتى 310 دينار، والذهب الجديد عيار 21 تراوحت اسعاره ما بين 320 دينار وحتى 350 دينار .

اسعار الفضة في ليبيا

وتراوح سعر الفضة الجديدة ما بين 09 دينار وحتى 30 دينار على حسب العيار والصناعة، فيما بلغ سعر كسر الفضة من 2.65 دينار وحتى 3.00 دينار على حسب العيار وفق رصد متخصصين في الاسواق المحلية.

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