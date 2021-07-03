“الدبيبة”: هذه مشكلة سفاراتنا بالخارج .. وما نعمل عليه

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة: مشكلة السفارات أنه ليس لدينا تمثيل منظم فأغلبية السفارات يديرها حالياً القائمين بالأعمال وهناك بعض السفراء منتهية مدتهم منذ فترة والقرار الذي اتخذته رفقة وزير الخارجية أنه كل من انتهت مدته لابد أن يعود.

وتابع بالقول: الذين تم ارسالهم بالسفارات بالخارج يحاولون في 10 سنوات السابقة معالجة مشاكلهم الحياتية اليومية بالسفر ولكن اليوم هناك استقرار وهذا لا يمثل مبلغ كبير جداً حتى الوزرات ولكن ببرنامجنا أن نقنن الوزرات والذي سنرسله سيكون وفق الكادر الإداري والمطلوب لشغل سفاراتنا بالخارج .

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