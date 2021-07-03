رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار ينفي ما تداولته صحيفة “افريكا انتيليجنس” ويوضح تفاصيل هامة

نفى رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار نفياً قاطعاً ماجاء في صحيفة “افريكا انتيليجنس” ويدعو المتتبعين إلى عدم الأخذ بما جاء فيها كونه عاري عن الصحة.

كما أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار يطمئن الشعب الليبي بأن الأصول آمنه، وأن المؤسسة قد قامت هذا العام بتقييم كافة اصولها بمشاركة أكبر شركة في العالم وافصحت عن نتائجه في موقعها الالكتروني، وأنها تعمل حاليا على تدقيق الحسابات الماليه وسيتم الافصاح عنها بمجرد الانتهاء.

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار على أن الاستثمار في ليبيا سيكون عن طريق استجلاب شركاء المؤسسة الخارجيين للداخل بهدف الدفع بعجلة التنمية الداخلية.

كما يؤكد على استقلالية المؤسسة عن الدولة ، ويشدد على أن الاستثمار في ليبيا سيتم بما لا يتعارض مع نظام العقوبات وبمستوى عالي من الشفافية، وسينعكس ايجاباً على توفير فرص التوظيف وسيساهم في استقرار البلاد.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ،، أن قرارات الاستثمار بالداخل ستُتّخذ بشكل مستقل وعبر القنوات المختصة وفقاً للنهج المحدد بالقانون 13 لسنة 2010 بتنظيم المؤسسة.

وكذلك أفصح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار عبر موقعها الرسمي عن مصادر تمويلها والمنهج العام للسحب المحددان بموجب مقتضيات رقم 13 لسنه 2010 بتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار .

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار يؤكد على أن المؤسسة قد احرزت تقدما في مستويات الشفافية والحوكمة بشهادة مراقبين دوليين ويدعو الجميع للاطلاع على نتائج ذلك في الموقع الالكتروني للمؤسسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية