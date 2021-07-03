وزيرة الشؤون الاجتماعية: هذه أسباب تآخر صرف علاوة الأبناء والزوجة .. وسيتم صرفها قبل العيد في حال توفر الآتي

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني بأن الوزارة تستطيع صرف علاوة الزوجة قبل عيد الأضحى .

فيما قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رداً عليها “اللي ماتوصلاش منحة الزوجة قبل العيد آهي الوزيرة قدامكم ” .

وأفادت الوزيرة خلال حديثها: لصرف لبعض الفئات نحتاج إلى بعض الدعم المالي لتكملة النواقص المتواجدة لدينا وأن سبب عدم صرف عن أشهر ابريل ومايو ويونيو وسبب عدم صرف علاوة الزوجة والبنات وذلك نتيجة للانقسام السياسي والأمر ليس بهذه السيولة ونحن قدمنا للرئيس طلب دعم للتحول الرقمي في الوزارة فهي وزارة متهالكة ولا يوجد بها أي أساسيات للتحول الرقمي أو لتقنية المعلومات وبها الكثير من المعوقات والتحديات ودعمونا باقي الوزارات ومصلحة الأحوال المدنية بالصرف الأول للمنحة من يناير إلى مارس .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية