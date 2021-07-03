الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة تبحث تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمنطقة الجنوبية

اجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال النويصري مع عضو مجلس النواب عن مدينة أوباري ورئيس مجلس إدارة شركة البنية للاتصالات والتقنية ومدير عام صندوق الزكاة ونائب مدير عام مركز تنمية الصادرات والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبي ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بسبها ورئيس مجلس سيدات أعمال ليبيا وذلك لبحث الفرص الاستثمارية بالمنطقة الجنوبية وعقد شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي .

كما تم الاطلاع على نشاطات الهيئة وقانون الاستثمار وكذلك عرض مرئي يتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة لدى شركة البنية للاتصالات والتقنية بكافة المناطق.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على وضع آلية عمل مشتركة تسهم في دعم الخارطة الاستثمارية وتنفيذ المشروعات المستهدفة بالمنطقة الجنوبية.

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