الدبيبة يحسم الامر بشأن موعد انتهاء أزمة الكهرباء بشكل تام!!

توقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، انتهاء أزمة الكهرباء بشكل تام، مع حلول شهر نوفمبر المقبل، حسب المعطيات الموجودة على الأرض.

وقال الدبيبة خلال تصريحات، السبت، إن هناك 7 محطات جديدة يجري العمل على تجهيزها لتغطية الطلب على الكهرباء، كما أنه تم تغطية موضوع الصيانات اللازمة لشركة الكهرباء.

وبشأن الموعد الذي حدده الدبيبة عند استلام حكومة الوحدة مهامها، بأن أزمة الكهرباء ستُحل في غضون 6 أشهر، أوضح رئيس الحكومة أن الـ6 أشهر المقصودة تبدأ منذ إقرار الميزانية وليس من بداية استلام الحكومة.

وتشهد البلاد في هذه الأيام أزمة خانقة في قطاع الكهرباء، حيث وصل طرح الأحمال إلى ساعات طويلة في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة.

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