“الدبيبة” يتحدث عن زيادة مرتبات فئة معينة والعلاوة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في لقاء له عبر منصة حكومتنا: رأينا أن هناك نسبة كبيرة جداً من الشعب الليبي دخولهم متدنية خصوصاً بعد تغيير سعر الصرف وأول طبقة فكرنا بها بعد وقف الحرب هي كيفية مراعاة المواطن الذي كان دخله 450 دينار ووفق تغيير سعر الصرف أصبح تحت الصفر ونحن جعلنا هذه الطبقة تتحمل لهيب السوق ولكن مازلنا نطمح أن نزيد هذه الطبقة والطبقات الأخرى .

وتابع بالقول: فكرنا في زيادة الدخول بإضافة علاوة الزوجة والأبناء وحققنا جزء لابأس به في سدادها وحاولنا أن نغطي سداد احتياجات هذا الشعب .

وأفاد الدبيبة: واجهنا مشكلة أننا عند سداد هذه القيم بدون ميزانية حيث أخذنا سلفة للكهرباء وسددنا تقريباً مبلغ لا يقل عن مليار في موضوع الصيانات وباشرو في عمليات الصيانة .

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