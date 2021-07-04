«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 4 يوليو 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 4 يوليو 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5145 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3564 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2408 دينار، والليرة التركية 0.5194 دينار، والدولار الكندي 3.6637 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2037 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2291 دينار، والدينار التونسي 1.6268 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5053 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 4 يوليو 2021:

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.5145 د‫.‬ل 4.5258 د‫.‬ل 4.5032 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.3564 د‫.‬ل 5.3698 د‫.‬ل 5.343 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.2408 د‫.‬ل 6.2564 د‫.‬ل 6.2252 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.6637 د‫.‬ل 3.6729 د‫.‬ل 3.6546 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.3976 د‫.‬ل 3.4061 د‫.‬ل 3.3891 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 4.9022 د‫.‬ل 4.9145 د‫.‬ل 4.89 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.5284 د‫.‬ل 0.5297 د‫.‬ل 0.5271 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.5252 د‫.‬ل 0.5265 د‫.‬ل 0.5239 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.7203 د‫.‬ل 0.7221 د‫.‬ل 0.7185 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.07 د‫.‬ل 4.08 د‫.‬ل 4.06 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.2037 د‫.‬ل 1.2067 د‫.‬ل 1.2007 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.2291 د‫.‬ل 1.2322 د‫.‬ل 1.226 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6268 د‫.‬ل 1.6309 د‫.‬ل 1.6228 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.336 د‫.‬ل 0.337 د‫.‬ل 0.335 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.5053 د‫.‬ل 0.5065 د‫.‬ل 0.504 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.26 د‫.‬ل 1.27 د‫.‬ل 1.26 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0082 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل 0.0081 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.619 د‫.‬ل 0.619 د‫.‬ل 0.619 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.5194 د‫.‬ل 0.5207 د‫.‬ل 0.5181 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6974 د‫.‬ل 0.6992 د‫.‬ل 0.6957 د‫.‬ل

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