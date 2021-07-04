الدبيبة: حسب الخطة الموضوعة وبغضون شهر نوفمبر الجاري سيتم حل مشكلة الكهرباء

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” : أنه تم الاتفاق مع شركة GE الأمريكية وتم توفير قطع غيار ومن خلال هذه الفترة الحرجة سيتم ضخ 1000 ميجا وات بالشبكة، وكذلك هناك بعض الصيانات الأخرى.

وقال أيضاً: مند بداية تولينا للحكم أوضحنا بأن خلال ستة أشهر سيتم حل مشكلة الكهرباء ولكن لم تعتمد الميزانية إلى هذه اللحظة.

وأضاف بالقول: تم توقيع ثلاث محطات ” طبرق ومصراتة وسرت، كما تم العمل عليهم من قبل الشركتين التركية واليونانية.

وأكد على حسب الخطة الموضوعة وبغضون شهر نوفمبر الجاري وحسب المعطيات والاتفاقيات والأوراق ستكون مشكلة الكهرباء منتهية بتاتاً .

وأشار إلى أنه يوجد ثلاث أو أربع مشروعات رئيسية تنتج في كمية قوية من الطاقة الكهربائية وأصبح لدينا إجمالي ست محطات لهذا المجال.

ونوه أيضا بأن خلال 10 سنوات الماضية لم يتم صيانة الشبكة ولا يوجد قطع غيار لها، بينما تمت تغطيتها من قبل الحكومة خلال هذه الفترة.

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