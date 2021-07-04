العبدلي يتحدث عن مصير شبكة الكهرباء خلال المدة القادمة

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي”: تم تصنيف الشبكة الكهربائية منذ استلامنا للمنصب بأنها ضعيفة جداً ومتهالكة نتيجة الحروب التي مرت عليها، وكذلك عدم وجود صيانات وقطع الغيار في مخازن الشركة العامة للكهرباء للإعداد جدول لصيانة كافة المعدات لتجاوز ساعات التشغيل إلى أربع أضعاف دون استحقاق جداول الصيانة.

وأضاف بالقول: القدرة الإنتاجية بالشبكة كانت في حدود 370‪0 ميجا وكانت الشبكة تغطي في الأحمال بحدود 750‪0 ميجا وعدم وجود خطوظ نقل الطاقة كان تحدي كبير جداً، كما أنه واضح بالذروة الصيفية الماضية نتيجة انقطاع المستمر بالشبكة وحدوث إظلام تام.

وأشار إلى أنه بخلال هذه الفترة البسيطة استطعنا رفع القدرة الإنتاجية من 370‪0 ميجا إلى 570‪0 ميجا والأرقام هي التي تتحدث، كما تم إرجاع مجموعة كبيرة من خطوط نقل الطاقة إلى العمل من جديد.

وأكد العبدلي على دخول الوحدات بداية شهر يونيو التي تحت الصيانة، وكذلك مع شهر أغسطس سيكون لدينا في حدود 700‪ ميجا تدخل على الشبكة، وأيضاً خلال شهر سبتمبر ستدخل 130‪0 ميجا وبنهاية السنة 170‪0 ميجا للصيانة فقط.

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