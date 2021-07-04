خاص.. الحبري يصرح لصدى الاقتصادية حيال استلام تقرير ديلويت الخاص بمراجعة حسابات قطبي المركزي الخميس القادم

صرح محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية حيال تسليم تقرير ديلويت الخاص بمراجعة حسابات قطبي المركزي الخميس القادم 8 يوليو .

حيث قال “الحبري”: احتمال كبير، وليس لنا علم بكيفية الترتيبات، ولكن الموضوع صحيح.

وكان مصدر خاص قد أكد لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً أن تقرير شركة ديلويت الخاص بمراجعة قطبي مصرف ليبيا المركزي سيتم تسليمه يوم الخميس القادم 8 يوليو .

حيث سيسلم المبعوث الأممي الخاص التقرير لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ، مع توقع المصدر بدعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري لحضور مراسم التسليم .

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