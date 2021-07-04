بالوثائق والأسماء… تعرف على تفاصيل اختراق المنظومة المخصصة لشركات القطاع الخاص بمصرف الوحدة فرع ميدان الجزائر

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير إدارة التفتيش بمصرف الوحدة إلى مدير مصرف الوحدة فرع ميدان الجزائر .

تضمنت المراسلة تحويل 552.150 ألف و88.660 ألف و115.639 ألف ، و562.005 ألف ، بمجموع 1.288 مليون .

حيث تمت إحالة هذه المبالغ بدون طلب شركة شمال أفريقيا للاستكشاف المذكورة بالوثائق وهذه إجراءات مخالفة وأن المعاملة تمت من قبل المبروك عبد الغني المبروك وهو يشغل حالياً مساعد مدير مصرف الوحدة فرع ميدان الجزائر ولأنه كان يشغل رئيس قسم البطاقات والخدمات الالكترونية تم تكليفه وإشرافه على القسم إلى حين تكليف رئيس قسم جديد.

وكان مصدر خاص قد كشف في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن اختراق منظومة خدمة الوحدة أعمال المخصصة لشركات القطاع الخاص بمصرف الوحدة ميدان الجزائر والتي تتيح لمشتركيها تحويل مبلغ 2 مليون دينار يوميا عبر الهاتف وتحويل مبلغ تجاوز المليون دينار ليبي من حساب أحد الشركات العامة .

وأكد المصدر في تصريح خاص لصدى الاقتصادية بأن ديوان المحاسبة فرع طرابلس باشر عمليات التحقق واستدعاء المسؤولين.

وكان المتحدث باسم مصرف الوحدة “أحمد التركي” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية حدوث اختراق بمنظومة خدمة الوحدة أعمال المخصصة لشركات القطاع الخاص بمصرف الوحدة ميدان الجزائر.

وأفاد التركي بأن كافة التجار لازالو يتحصلون على هذه الخدمة بكل سلاسة وارياحية مع تأكيده عدم حدوث أي اختراق بالمنظومة وأن جميع منظومات الخدمات الإلكترونية بالمصرف تعمل بشكل طبيعي وسلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية