شركة بريد ليبيا تشارك في الملتقى التمهيدي للمؤتمر المتوسطي الأول

قام رئيس شركة بريد ليبيا إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للاتصالات “طارق الشطشاط” بالمشاركة في أعمال الملتقى التمهيدي للمؤتمر المتوسطي الأول المقام بمدينة مصراته ، تحت عنوان “شراكة القطاع العام مع الخاص وفق رؤية الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030”.

حيث يهدف الملتقى التمهيدي للمؤتمر المتوسطي، إلى التعريف بالمؤتمر الدولي المتوسطي الأول الذي يدعم بدوره القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد آلية عمل مشتركة للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

ونظّم الملتقى أربع جلسات حوارية تناولت عدة مواضيع هامه من ضمنها سبل وتحديات الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص في تبني المشاريع وريادة الأعمال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية