الدبيبة يوضح بعض المستجدات حول ملف كورونا وقطاع الصحة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بخصوص ملف كورونا أننا تحصلنا على بعض اللقاحات وكل أسبوع أو إثنين نتحصل على الكمية من هذا اللقاح بمساعدة بعض من الأصدقاء بدول أخرى.

وأضاف بالقول: يرجع هذا إلى دور ومجهود وثقافة الشعب الليبي بتحصيله على هذا اللقاح.

وأشار إلى أن قطاع الصحة كان من أكثر القطاعات التي تعاني، وكذلك إيجاد اللقاح ليس بسهل، وأيضا تحاليل PCR الخاص بكورونا لا يوجد بالمخازن نهائياً، بالإضافة إلى أننا لا نملك حق التوقيع بداية الأمر وقفلت جل المراكز الخاصة بهذا الملف وكأن الموضوع مقصود، كما تم مواجهة الأمر وكنا نريد الدعم أيضاً من بعض شركات الأدوية.

وأكد على أن أدوية الكلى لم تكن متوفرة والمراكز توقفت عن العمل وكأن الجهود التي بذلت كانت صعبة وشبه مستحيلة ولكن رغم ذلك تم توفير كل ما يحتاجه المركز.

ونوه الدبيبة بأن قطاع الصحة يعتبر من أفشل القطاعات، وأيضاً تم صرف نحو 4 مليار على ملف كورونا ولم يوجد غير 9 مليون من رصيد “كوفاكس” وتم توفير اللقاح بهذا المبلغ المتبقي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية