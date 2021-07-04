النفط والغاز تجتمع لمناقشة نشاط شركة مليتة

اجتمع وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج “رفعت العبار” اليوم الأحد، مع رئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة مليته للنفط والغاز “محمد بن شتوان ” وبحضور رئيس مجلس الإدارة المكلف بالمؤسسة الوطنية للنفط “جاد الله العوكلي”.

تناول الاجتماع مناقشة وإستعراض نشاط الشركة وعملياتها، وكذلك عرض سير عمل المنصات البحرية في حقل البوري، والجهود المبذولة للمحافظة على استمرارية الإنتاج، كما تم أيضاً مناقشة الصعوبات التى تعيق عمل الشركة والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مشاريعها، بالإضافة إلى إستمرار امدادات الغاز عن محطات توليد الطاقة وأسبابها التي أثرت سلباً على توليد الكهرباء.

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