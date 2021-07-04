باحث اقتصادي في تصريحات ل سكاي نيوز عربية: سرقة ما يقارب من 13 مليار دولار على خليفة تعاقد مع شركات كهرباء وهمية

كشف الباحث الاقتصادي عيسى رشوان لموقع سكاي نيوز عربية عن مخالفات مالية كبيرة للشركة العامة للكهرباء قدرت بنحو 23.5 مليار دولار مصروفات خلال الفترة من 2012 وحتى عام 2020.

وضرب رشوان لموقع “سكاي نيوز عربية” مثلا بتقارير ديوان المحاسبة من عام 2014 وحتى 2018 التي رصدت حجم “السرقات” وكيف أنها تتكرر بنفس الصورة مؤكدا أن هناك ما يقارب من 13 مليار دولار تم سرقتهم خلال هذه الفترة عبر إبرام تعاقدات مع شركات وهمية.

كذلك أشارت تقارير ديوان المحاسبة إلى أشخاص تم تعيينهم بناء على درجة قرابتهم ببعض المسؤولين السابقين وثبت أنهم يتلقون أكثر من راتب حكومي بالمخالفة للقانون وفقًا ل سكاي نيوز.

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