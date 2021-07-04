“الدبيبة” يوضح في حال إصدار قوانين أخرى لزيادة المرتبات خلال جلسة غداً

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”: أن الأمر الطبيعي لاعتماد الميزانية هو البرلمان ونحن لجئنا إليه بتقديم الميزانية ولكن أخوتنا في مجلس النواب لم يقوموا باعتماد ميزانية من قبل ولا يعرفون ماهي الميزانية.

وأضاف الدبيبة: هناك من يقول في لجنة الميزانية أن هناك من النواب من يريد تشكيل البنود المتعارف عليها بتشكيل آخر، وهناك من أراد تغيير البنود وهو ليس بسوق “خضار” ، لدينا نقود في دخلنا تتوزع على البنود حتى لو عشرة دنانير لكل بند لكي يكون الأمر واضح .

وأكمل قائلا: اليوم انتاجنا في النفط مريح، وأن الميزانية التي تم اقرارها هذه السنة أقل من الميزانية التي تم اقرارها في السنوات الماضية وتمت حسب البنود والاتفاقيات ولكن هناك من يري أمور آخرى نحن لا نراها وهذا ما يعطل الميزانية فنحن يوم أخذنا الثقة قدرنا الميزانية وفي الجلسة القادمة سيتم اعتماد الميزانية وإن كانوا يريدون إصدار قوانين أخرى لزيادة مرتبات فئات معينة فنحن نرحب بها .

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