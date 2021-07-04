وزير النفط والغاز يدعو 7 من وزراء بالحكومة لاحتماع تشاوري يتناول ملف خريجي التخصصات النفطية

دعى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد عون” اليوم الأحد مجموعة من الوزارء لعقد اجتماع تشاوري يوم الإثنين القادم الموافق 12 يوليو، وبحضور وزير العمل والتأهيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية والتعليم وزير التخطيط وزير التعليم التقني والفني وزير الخدمة المدنية وزير الشباب.

حيث يتمحور الاجتماع حول المواضيع التالية دراسة ملف الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات النفطية الذين لا إمكانية لإستيعابهم حالياً في الشركات النفطية، وكذلك بحث إمكانية وضع آلية لدمجهم داخل القطاع العام، بالإضافة إلى وضع الطلبة الدارسين حالياً للتخصصات النفطية والمقبلين على التخرج؛ وأيضاً وضع آلية للحد من مشكلة (عدد الخرجين يفوق الشواغر الوظيفية) وذلك بقبول عدد معين من الطلبة الجدد الراغبين في التخصصات النفطية، بما سيضمن فعلياً إستيعاب قطاع النفط لهم عند تخرجهم مستقبلاً.

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