اقتصاد

” تشجيع الاستثمار” تبحث فرص الاستثمار الأجنبي في الجنوب

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال النويصري تنمية فرص الاستثمار في المنطقة الجنوبية.

وتطرق النويصري خلال اجتماع عقده السبت رفقة ممثلين عن المجلس البلدي اوباري ونائب مدير عام مركز تنمية الصادرات إلى إمكانية عقد شراكة بين رجال الاعمال في الجنوب و نظرائهم الأجانب لتعزيز فرص الاستثمار لما لها دور في تطوير التنمية المكانية وجذب فرص العمل وتحسين البنية التحتية.

وكان وزير الاقتصاد محمد الحويج نظم زيارة لسبها في يونيو الماضي رفقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة اطلع من خلالها عدد من المصانع والشركات والمحال التجارية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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