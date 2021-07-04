” تشجيع الاستثمار” تبحث فرص الاستثمار الأجنبي في الجنوب

بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال النويصري تنمية فرص الاستثمار في المنطقة الجنوبية.

وتطرق النويصري خلال اجتماع عقده السبت رفقة ممثلين عن المجلس البلدي اوباري ونائب مدير عام مركز تنمية الصادرات إلى إمكانية عقد شراكة بين رجال الاعمال في الجنوب و نظرائهم الأجانب لتعزيز فرص الاستثمار لما لها دور في تطوير التنمية المكانية وجذب فرص العمل وتحسين البنية التحتية.

وكان وزير الاقتصاد محمد الحويج نظم زيارة لسبها في يونيو الماضي رفقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة اطلع من خلالها عدد من المصانع والشركات والمحال التجارية.

—

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية