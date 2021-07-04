وزارة الصحة المصرية ترسل شاحنات محملة بمادة الأكسجين المسال إلى ليبيا

قامت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية باستلام شاحنات محملة بمادة الأكسجين من قبل وزارة الصحة المصرية، والذي سيكون تدفقها بشكل مستمر لتغطية حاجة القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز صحية.

حيث تم تفعيل مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارتي الصحة في البلدين، لتطوير القطاع الصحي وتدشينًا لمرحلة جديدة للدفع بعجلة التقدم العلمي والفني، والرفع من أداء وزارتي الصحة على مستوى البلدين.

والجدير بالذكر أن وزارة الصحة الليبية ووزارة الصحة والسكان المصرية قد وَقَّعَا في العشرين من أبريل من العام الجاري على مذكرة تفاهم في مجال الصحة بين الجانبين، حيث اتفق فيها الطرفان على معاملة الليبيين معاملة المصريين في تلقي العلاج، تسهيل دخول المرضى وسيارات الإسعاف إلى الأراضي المصرية.

ونصت أيضا على التعاون المشترك في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية، واستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة، وتزويد ليبيا بإمدادات الأكسجين الطبي المسال استجابةً لأي أزمة بسبب فيروس كورونا المستجد.

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