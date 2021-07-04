اقتصاد

الأعلى لحوض النفط والغاز: تصريحات نورلاند تدخل سافر في الشأن الليبي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

4 يوليو، 2021 7:23 م

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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