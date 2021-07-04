خلال اجتماعه مع المجلس البلدي طبرق.. الدبيبة يوعد بدعم البلدية وحلحلة المشاكل التي تواجههم

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له اليوم الأحد الرابع من يوليو الجاري مع رئيس واعضاء المجلس البلدي طبرق.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع المتعلقة بتوفير بعض الاحتياجات في عدة مجالات منها الصحية والتي تتعلق بتجهيز المركز الصحي ببعض الأجهزة، إلى جانب ايفاد اطفال مرضى السرطان للعلاج بالخارج والذين يحتاجون الى زراعة النخاع الشوكي.

وتم أيضا خلال الاجتماع مناقشة استكمال بعض المشاريع والتي منها محطة الكهرباء التي تحتاج ل30مليون لاستكمال الأعمال الميدانية وتركيب التوربينات الاولى والثانية وادخالها ضمن الشبكة مع نهاية السنة ، ومشاريع تتعلق بالمياه والصرف الصحي من توفير لمياه صالحة للشرب، ومشاريع تتعلق بالزراعة والثروة الحيوانية كتوفير كميات مدعومة من الاعلاف لدعم المربيين، وتجهيز مديرية الأمن بالمعدات وتزويدها ب15 سيارة ، واستكمال خمسة مدارس في المدينة.

كما طالب اعضاء المجلس بإعفاء الرسوم الجمركية بمنفذ السلوم البري، كما وعد الدبيبة بدعم البلدية ومساعدتها في حل تحدياتها العاجلة واستيفاء عدد من الاحتياجات بقدر الامكان في ظل غياب ميزانية معتمدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية