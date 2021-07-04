خلال زيارته لمحطتي طبرق للكهرباء والبخارية لتحلية المياه.. الدبيبة يشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لاستكمال الأعمال المتعاقد عليها

توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفقة الوفد الوزاري اليوم الأحد الرابع من يوليو الجاري بزيارة تفقدية لمحطة كهرباء طبرق والتي تقدر بسعة 640 ميجاوات ، والمحطة البخارية لتحلية المياه والمقدرة ب40 مليون لتر .

واطلع خلالها على احتياجات هذه المشاريع من موارد مالية لم يتم تسديدها، أو أي إجراءات أخرى والتي لم يتم اتخاذها طيلة السنوات الماضية وذلك ليتسنى لهم استكمال أعمال التوريد والتنفيذ بالنسبة لمحطة الكهرباء واستكمال أعمال الصيانة للمحطة البخارية .

كما أصدر الدبيبة تعليماته باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة، وفيما يتعلق بالمستحقات طمأنهم بوجود هذه المخصصات ويمكن سدادها فور اعتماد الميزانية ، وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لاستكمال الأعمال المتعاقد عليها دون أي تأخير .

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