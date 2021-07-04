وفد دبلوماسي يوناني يقوم بزيارة المؤسسة الليبية للاستثمار لتحقيق انطلاقة جديدة في العلاقات بين الدولتين

قام وفد دبلوماسي برئاسة وكيل وزير الخارجية اليوناني المكلف بالتعاون الاقتصادي كوستاس فرانكويانيس، ورئيس مجلس إدارة Greece Enterprise والسفير اليوناني لدى ليبيا، بزيارة للمؤسسة الليبية للاستثمار اليوم الأحد، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ، بهدف تحقيق انطلاقة جديدة في العلاقات بين الدولتين.

ناقش الاجتماع سبل ومجالات الشراكة بين الشركات اليونانية عبر وكالة الاستثمار اليونانية Greece Enterprise مع المؤسسة الليبية للاستثمار وشركاتها التابعة.

هذا وقد أبدت المؤسسة رغبتها في دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة اليونان ، وأيضاً المساهمة في استجلاب الشركات اليونانية في الدخول في استثمارات داخل ليبيا.

ومن جانبه أكد وكيل وزير الخارجية اليوناني ، على استعدادهم الدخول في شراكة استثمارية مع المؤسسة الليبية للاستثمار وشركاتها التابعة، حيث اتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة ، خاصة في مجال الطاقة البديلة، وذلك لما لديهم من تجربة سابقة في هذا المجال.

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