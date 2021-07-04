العبار يجتمع مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف لمناقشة نشاط المؤسسة

عقد وكيل وزارة النفط لشؤون الإنتاج رفعت العبار اليوم الأحد اجتماعا مع رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط المكلف جادالله العوكلي وأعضاء مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وتم خلال الاجتماع مناقشة نشاط المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها والصعوبات والتحديات التي تواجهها وتواجه شركاتها لتنفيذ مستهدفاتها .

وقد أثنى العبار على دور المؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات الماضية وحرصها على استمرار العمليات النفطية بالشركات التابعة لها والعمل على زيادة معدلات الإنتاج ، وحرصها على عمل قطاع النفط والغاز كجسم واحد متكامل محايد رغم الانقسامات التي شهدتها أجهزة الدولة مما أدى إلى قيامها بواجباتها على احسن وجه .

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